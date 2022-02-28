В Белоруссии с 1 марта повышается ставка рефинансирования до 12%

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Нацбанк Белоруссии принял решение о повышении с 1 марта ставки рефинансирования с 9,25% до 12%.

"Правление Национального банка приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых", - сказано в распространенном в понедельник сообщении регулятора.

В сообщении отмечается, что принятое решение направлено "на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Беларуси".

В дальнейшем, как отмечает регулятор, он продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков.