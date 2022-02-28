Объем снятых 25 февраля наличных в РФ превысил рекорд предыдущего дня в 12,5 раза

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства в пятницу, 25 февраля, составил почти 1,4 трлн рублей, следует из данных Банка России.

Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 25 февраля вырос за день почти в 12,5 раза - до 1 389,8 млрд рублей. Объем снятых наличных в пятницу преодолел достигнутый в предыдущий день рекордный уровень (111,3 млрд рублей) с марта 2020 года. Тогда 27 марта спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.

Ранее российские банки сообщили ТАСС, что фиксируют повышенный спрос на операции по снятию наличных в банкоматах. Об этом ТАСС, в частности, сообщали в "Сбере" и "Тинькофф банке".

25 февраля Банк России сообщил, что для удовлетворения возросшего спроса увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Также пресс-служба регулятора отметила, что все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.