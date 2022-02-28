В ВЭБ.РФ сообщили, что госкорпорация и "дочки" успешно провели стресс-тесты

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и ее дочерние организации успешно провели стресс-тесты и продолжат оказывать поддержку проектам и клиентам на фоне санкций, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ВЭБ.РФ и крупнейшие дочерние организации, в том числе Российский экспортный центр, провели стресс-тесты и перенастроили платежные процессы, чтобы продолжать оказывать поддержку проектам и клиентам даже с учетом незаконных внешних ограничений", - отмечается в сообщении.

Учитывая фокус группы ВЭБ.РФ на поддержку проектов в России, санкции не являются стоп-фактором для основных направлений деятельности - новых выдач и обслуживания действующих кредитных линий, внутренних заимствований, взаимодействия с банками-корреспондентами, указали в госкорпорации.

В сообщении также отмечается, что в 2021-2022 годах по решению правительства организации развития прошли масштабную трансформацию. "Оптимизированные бизнес-процессы и системы риск-менеджмента, а также сформированный запас ликвидности позволяют активно работать по приоритетным направлениям: в поддержке промышленности, инфраструктуры, экспорта, малого и среднего предпринимательства, цифровых решений и развитии экономики городов", - следует из сообщения.

О санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны после этого ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы Банка России и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.