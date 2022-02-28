Крупнейший энергоконцерн ФРГ E.ON выступил против требования закрыть "Северный поток"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON выступил против требования Польши закрыть газопровод "Северный поток" в качестве возможной санкции в отношении России в связи с ее действиями на Украине. Об этом в понедельник сообщил представитель компании газете Rheinische Post.

"Северный поток является совместным проектом российского концерна "Газпром" (51%), германских компаний Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie - по 9%. "Для нас участие - это историческая, а не стратегическая инвестиция", - отметил представитель E.ON. "В целом, мы видим, что "Северный поток" нормативно полностью отличается от продолжающихся дискуссий вокруг газопровода "Северный поток - 2", в которых мы, как E.ON, не участвуем", - добавил он.

"Северный поток" является разрешенным и полностью действующим трубопроводом для импорта газа", - подчеркнул представитель E.ON, добавив, что пропускная способность газопровода была полностью использована за последние два года. "Мы получаем фиксированную плату за вложенный капитал вне зависимости от того, сколько природного газа фактически проходит", - заключил представитель компании. По данным министерства экономики федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, Германия получает 37% импорта газа только за счет "Северного потока".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен". После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал закрыть "Северный поток", по которому российский газ поступает в Германию с 2011 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.