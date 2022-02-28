Банки РФ на аукционе РЕПО "тонкой настройки" привлекли более 3 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банки РФ привлекли 3,038 трлн рублей на аукционе репо "тонкой настройки". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. Вместе с тем для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн руб. с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 1 марта 2022 года, отмечал ЦБ.