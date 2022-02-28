Бумаги Сбера на Лондонской бирже упали на 75,11%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ADR Сбера на лондонской бирже после начала торгов упали на 75,11%, до $1,011, следует из данных торгов на 11:45 мск. На данный момент торги депозитарными расписками приостановлены.

Расписки "Лукойла" после старта торгов снижаются на 62,11%, до $19,18, "Газпрома" - на 56,08%, до $2,451 за бумагу.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи 28 февраля открылись в 10:00 мск. Ранее сообщалось, что Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск.