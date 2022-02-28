Эксперты назвали своевременным и ожидаемым решение ЦБ резко повысить ключевую ставку

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, назвали своевременным и ожидаемым решение Банка России резко повысить ключевую ставку до 20% на фоне сложившихся внешних условий. При этом они указали, что ЦБ пошел на повышение ключевой ставки с дополнительным запасом прочности.

Совет директоров ЦБ принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. По мнению регулятора, это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Это исторический максимум ключевой ставки. До этого рекордным значением считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года.

"Решение ЦБ РФ экстренно поднять ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20%, - сильное и своевременное. По нашим оценкам, для нейтрализации инфляционно-девальвационной спирали было достаточно повышения до 15,5-16%, однако монетарные власти решили применять меры с дополнительным запасом прочности", - отметил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

По мнению аналитика банка "Хоум кредит" Станислава Дужинского, решение о значительном повышении ключевой ставки ожидалось участниками рынка с пятницы. "По предварительным оценкам, она должна была быть поднята по 15-17% годовых, однако регулятор пошел на более существенное ужесточение параметров денежно-кредитной политики. В текущих условиях неопределенности и значительного повышения инфляционных рисков можно сказать, что такой шаг оправдан", - сказал он.

Дужинский полагает, что более активное купирование проинфляционных факторов на раннем этапе позволит быстрее взять ситуацию под контроль и быстрее перейти к смягчению по мере снижения инфляционных рисков.

Решение регулятора по ставке также было дополнено введением ограничений на продажу ценных бумаг иностранными резидентами и обязательную продажу 80% валютной выручки. "Мы ожидаем, что представленных мер будет достаточно для стабилизации валютного рынка", - добавили в Газпромбанке.

Согласно оценке "ВТБ капитала", объем валютной выручки экспортеров РФ на 2022 год ожидается в размере примерно $600 млрд по товарам и $50 млрд по услугам.