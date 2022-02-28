В Башкирии экспортно ориентированные компании получат господдержку

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Экспортно ориентированные компании получат государственную поддержку для снижения негативного влияния западных санкций в Башкирии. Также помощь будет оказана субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании в понедельник.

"С завтрашнего дня начинает работу антикризисный штаб, чтобы посмотреть, какие меры государственной поддержки нужны системообразующим предприятиям для того, чтобы они функционировали стабильно. Экспортно ориентированным предприятиям точно будет оказана дополнительная господдержка для планомерной работы. А для малого и среднего бизнеса традиционно у нас есть ряд мер, который позволяет работать ему, не сокращая рабочие места", - сказал Назаров.

Предварительно на заседании правительства определены направления, ситуация в которых может осложниться из-за западных санкций. При этом социальные обязательства будут исполняться в полном объеме, как и проекты, запланированные по нацпроектам, отметил премьер-министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.