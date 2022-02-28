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РЖД назначили нового начальника Северной железной дороги

Новым руководителем стал Рашид Сайбаталов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. РЖД назначили Рашида Сайбаталова начальником Северной железной дороги, сообщили в пресс-службе компании. Ранее Сайбаталов был освобожден с должности замгендиректора РЖД - начальника центральной дирекции управления движением.

"Начальником Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов", - говорится в сообщении компании.

В холдинге отметили, что прежний руководитель СЖД Валерий Танаев назначен в понедельник начальником Московской железной дороги вместо Михаила Глазкова. Ранее Глазков вместо Сайбаталова занял пост замгендиректора РЖД - начальника центральной дирекции управления движением.

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