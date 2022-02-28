РЖД организовали более 6,5 тысячи дополнительных мест в поездах с юга РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. РЖД готовы предоставить 28 февраля более 3 600 дополнительных мест в поездах из городов юга России, завтра будет предоставлено почти 3 000 мест. Дополнительные поезда назначаются из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"На сегодня организовано более 3 600 мест, на завтра - почти 3 000 мест. Дополнительные поезда назначаем из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода. При необходимости, готовы увеличить их количество", - сказали в компании.

Билеты на дополнительные места поступают в продажу по фиксированным ценам, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.