Валютные послабления ЦБ касаются только банков, против которых ввели санкции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Принятые ранее временные послабления для банков в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций распространяются только на санкционные кредитные организации, указано в сообщении Банка России.

"Банк России информирует, что ранее принятые решения о временных послаблениях в отношении возможности неприменения Банком России мер в случае несоблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций, распространяются только на кредитные организации, в отношении которых введены иностранные санкции", - отметил регулятор.

Банк России 27 февраля сообщил, что вводит временное послабление в отношении соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций. Меры будут действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года.

Банк России отметил, что не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

В настоящее время под санкциями находятся ВТБ, "Сбер", ПСБ, Газпромбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Россельхозбанк, Альфа-банк и МКБ.