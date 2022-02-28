Великобритания ужесточит правила регистрации юрлиц в целях борьбы с олигархами

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено ужесточить правила регистрации компаний на территории страны в рамках борьбы с отмыванием денег иностранными олигархами. Об этом заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

"Любой, кто будет открывать компанию в Соединенном Королевстве, управлять, владеть ей или контролировать ее, должен будет подтвердить свою личность британской Регистрационной палате, которая сможет принять меры при обнаружении сомнительной информации и уведомить спецслужбы, - сказал Квартенг. - Зарубежные посредники больше не смогут создавать в Соединенном Королевстве компании от лица иностранных преступников или ведущих тайные дела олигархов".

По его словам, планируемые властями законодательные шаги "усилят давление на клептократов и олигархов, которые злоупотребили гостеприимством" Соединенного Королевства, преследуя "собственные неблаговидные цели".