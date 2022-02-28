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Военная операция на Украине
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ЕС не исключает, что Россия повлияет на торговлю энергоносителями

Комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что "война на Украине стала переломным моментом не только для нашей безопасности, но и для нашей энергосистемы"

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза не исключают попыток России повлиять на европейский энергорынок. Об этом заявила в понедельник комиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС.

"Война на Украине стала переломным моментом не только для нашей безопасности, но и для нашей энергосистемы, слабые места которой стали заметны. Мы не можем позволить третьим странам влиять на наш энергорынок, вмешиваться в торговлю энергоносителями", - заявила она, подчеркнув, что ЕС не исключает этого.

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РоссияВоенная операция на Украине
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