Эксперт: реализацию даже части мер по поддержке IT-отрасли можно будет назвать рывком

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Исполнение даже части предложенных Минцифры РФ мер поддержки IT-отрасли в условиях санкций можно будет назвать рывком 2022 года. Об этом ТАСС сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

"Мы в РАЭК считаем, что если даже 2/3 предложенных мер будут реализованы, этот феномен можно назвать IT-рывком 2022 [года] (по аналогии с первым пакетом мер - "Налоговым маневром")", - отметил директор ассоциации.

Плуготаренко добавил, что 1 марта РАЭК организует сбор организаций-членов для обсуждения конкретных параметров по предложенным Минцифры мерам. Он также отметил важность поддержки IT-специалистов. "Сегодня нужно не просто предотвратить их отток в другие страны, но и создать отличные (привилегированные) условия для их работы. Без мозгов и рук этих людей невозможны поддержка и развитие нашей цифровой экономики. А она доказала, что может творить чудеса (в тот же период пандемии), сохраняя качество жизни граждан, работу бизнеса и госструктур даже в немыслимых условиях", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению эксперта, меры по льготам, налоговым послаблениям, консолидации и стимулированию госзаказа, ускоренному ипортозамещению также представляются важными. "Они будут работать на IT-рынок и на экономику в целом", - отметил Плуготаренко.

О мерах поддержки

Ранее в понедельник Минцифры РФ разработало перечень мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций. Министерство предложило освободить на следующие 3 года всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании от уплаты налога на прибыль, а также освободить эти компании от проверок; предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы; предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний на время их работы в этих компаниях; ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.

Кроме того, Минцифры предложило распространить действующие налоговые льготы также на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT -продуктов, предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить целевое финансирование на создание в России "зеркала" хранилища данных открытого ПО GitHub.