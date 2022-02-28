Торги иностранными ценными бумагами на СПБ бирже 1 марта начнутся в 17:00 мск

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Торги иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов 1 марта 2022 года на СПБ бирже начнутся в 17:00 мск, сообщает торговая площадка.

По данным СПБ биржи, с 07:00 мск будут совершаться сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1. С 10:00 мск начнутся торги видами ценных бумаг в режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.

"Решение о начале торгов в 17:00 мск связано с необходимостью защиты инвесторов от необоснованных рисков и синхронизацией с началом основных торгов на международном рынке. СПБ Биржа принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывности операционной деятельности, предоставления сервисов и услуг участникам торгов и инвесторам", - говорится в сообщении.

На текущий момент торговая и расчетно-клиринговая инфраструктура СПБ Биржи и ее дочерние операционные компании - клиринговый центр (СПБ Клиринг) и расчетный депозитарий (СПБ Банк) - работают в штатном режиме, отмечает пресс-служба площадки.