В США считают цены горючего самыми серьезными рисками для страны из-за событий на Украине

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что рост стоимости горючего в стране может стать наиболее серьезным последствием для нее в экономической сфере в свете событий на Украине и введения санкций западными странами против РФ. Об этом сообщила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз в понедельник в интервью журналистам американской газеты Politico.

Говоря о ситуации на Украине и антироссийских рестрикциях, она отметила: "Это определенно создает некоторые риски. Самым серьезным поводом для опасений в связи с российским вторжением на Украину является потенциальное воздействие на стоимость горючего в США".

"Как вы знаете, президент [США Джо Байден] сосредоточен на работе с союзниками, стремясь сделать все, что в его силах, будь то высвобождение [нефти] из наших стратегических резервов, применение любых инструментов. Но мы осознаем, что это один из крупнейших рисков", - подчеркнула председатель Совета экономических консультантов при Белом доме.

"Риски для экономики будут зависеть от продолжительности этой войны. Чем быстрее последует урегулирование, тем меньше будет ущерб. Чем дольше она продолжается, тем больше неопределенности. Я бы сказала, что это, безусловно, омрачает перспективы", - подчеркнула Роуз.

Она выступила с утверждением, что введенные западными странами против РФ санкции, "похоже, были очень эффективными".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.