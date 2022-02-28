Объекты Fortum в России функционируют в штатном режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятия компании "Фортум" (входит в финский концерн Fortum) в России работают в штатном режиме, в компании следят за ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы соблюдаем все принимаемые законы и правила, включая санкции. В настоящее время все объекты функционируют в обычном режиме", - отметили там.

В Fortum добавили, что оценивают влияния принимаемых мер на деятельность концерна в России.

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (владеет 94,88%), а также ТГК-1 (владеет 29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входит семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. В целом общий объем портфеля "Фортума" и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации составляет 3,4 ГВт.