Объемы бронирований туров за рубеж за неделю сократились в 3,5 раза

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бронирования туров за рубеж 28 февраля сократились в 3,5 раза, туров по России - в два раза по сравнению с показателем за прошлый понедельник. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По агрегированным данным туроператоров, которые изучила аналитическая служба АТОР, объемы бронирований пакетных туров за рубеж сократились в 3,5 раза, туров по России - в два раза. Это то же самое, что было в начале пандемии коронавируса два года назад", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, заявки на аннуляции поступают в основном по закрытым из-за санкций ЕС направлениям. Туры по открытым зарубежным направлениям туристы аннулируют неактивно и в основном на ближайшие даты - "в отношении лета туристы не торопятся сдавать путевки, весь рынок ждет хоть какой-то определенности", объяснили в ассоциации.

Что касается туров по России, то снижение продаж пришлось в основном на поездки в марте и апреле. Также заметно снизилось число бронирований туров по РФ на лето. Туристы аннулируют путевки в основном на самые ближние даты. Это касается преимущественно поездок в регионы с закрытыми аэропортами. Аннуляции летних туров на курорты Юга России единичны, отметили в АТОР.

С учетом того, что туроператорам придется возвращать клиентам деньги за аннулированные туры в закрытые страны, падение объемов продаж путевок "существенно уменьшает доходность туроператорских компаний и дальнейшую возможность финансового маневра", полагают аналитики ассоциации. По мнению АТОР, в условиях резкого сужения ассортимента турпродуктов многим компаниям будет "крайне непросто" выполнять свои обязательства перед туристами, хотя вопрос об устойчивости рынка в целом пока на повестке дня не стоит.