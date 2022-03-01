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Skoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих, поступающих из Украины

Сокращение производства коснется, в частности, модели кроссовера Enyaq iV

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda вынужден сократить производство легковых автомобилей из-за критического недостатка комплектующих деталей, поступающих от предприятий-поставщиков из Украины. Об этом компания сообщила во вторник на своем сайте.

"С этой недели Skoda вынуждена сократить производство [легковых автомобилей] из-за критического недостатка комплектующих деталей, поступающих от нескольких поставщиков, производство которых находится на Украине", - отмечается в сообщении.

Сокращение производства коснется, в частности, модели кроссовера Enyaq iV. Skoda, входящая в международный автомобилестроительный концерн Volkswagen, осуждает военную операцию на Украине. "Надеемся в быстрое окончание враждебных действий и возвращение к [поиску путей урегулирования ситуации с помощью] дипломатии", - отметила компания.

Skoda в связи с введением новых антироссийских санкций ожидает снижение своих экономических показателей. В 2021 году для компании российский рынок стал одном из наиболее приоритетных. В РФ было поставлено 90 400 легковых автомашин этого чешского производителя.

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