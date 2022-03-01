Усиление санкций в отношении РФ может повлиять на дочернюю российскую компанию Softline

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дальнейшее усиление санкций в отношении России после начала военной операции на Украине может повлиять на российскую дочернюю компанию Softline, при этом пока компания не ожидает никакого влияния на деятельность международного бизнеса за пределами страны, сообщила Softline на сервере раскрытия информации.

"В результате усиления санкций, введенных на сегодняшний день по всему миру, Softline активно анализирует потенциальное влияние на российские операции. <...> Невозможно предсказать прогресс или потенциальный исход ситуации в Украине, и события в регионе находятся вне нашего контроля. Усиление санкций может оказать дальнейшее влияние на нашу российскую дочернюю компанию и перспективы нашего бизнеса", - говорится в сообщении.

Компания уточнила, что по их данным санкционный список составляет менее 10% оборота в России, и они не ожидают никакого влияния на деятельность международного бизнеса за пределами страны. У Softline также нет никаких материальных операций в Украине, и ситуация никак не повлияет на доходы от IPO, подчеркнули в компании.

24 февраля США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий в связи с началом военной операции России в Украине. По словам Минторга США, новые ограничения, введенные в качестве санкций для РФ, должны отрезать Россию от важных технологических ресурсов, в первую очередь в оборонном, авиационном и морском секторе.