Москалькова: военнослужащим, участвующим в операции на Украине, нужно дать соцгарантии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым предоставить особый статус и социальные гарантии участвующим в операции на территории Украины военнослужащим РФ, а также их семьям. Об этом она сообщила во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Конечно, [волнует] вопрос гарантий тем военнослужащим, которые находятся сегодня на территории Украины. Они и их семьи должны получить, наверное, соответствующий статус и пакет социальных гарантий. В том числе, если они получат увечья", - сказала Москалькова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.