Степашин заявил, что экспертный совет при премьере представит доклад по стройке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экспертный совет при премьер-министре РФ готовит доклад по роли строительной отрасли в экономике, он будет представлен главе кабмина после окончания Российской строительной недели. Об этом сообщил во вторник председатель набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

"В декабре [глава правительства РФ Михаил] Мишустин создал экспертный совет при премьер-министре, я туда вошел, там у нас 20 человек, в том числе три бывших премьер-министра. Я возглавил там комиссию по ЖКХ и строительству, я надеюсь, что после строительной недели через нашу комиссию мы смогли бы доложить председателю правительства наши конкретные предложения", - сказал он, выступая на пленарном заседании мероприятия.

Степашин подчеркнул, что видит стройотрасль среди драйверов развития экономики, а акцент на энергоэффективности мог бы усилить ее восстановление. "Тем более, что правительство выделило и не снимает с повестки средства, 150 миллиардов на модернизацию ЖКХ, в том числе и на энергоэффективность", - продолжил он.

Степашин также добавил, что, по его мнению, "именно строительство может играть решающую роль в восстановлении экономики и развитии отечественной промышленности".