Банки РФ привлекли почти 2,4 трлн рублей на однодневном аукционе РЕПО "тонкой настройки"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банки РФ привлекли более 2,394 трлн рублей на однодневном аукционе РЕПО "тонкой настройки". Об этом во вторник сообщается на сайте регулятора.

По данным на 28 февраля, банки привлекли 3,038 трлн рублей на аукционе РЕПО "тонкой настройки".

В понедельник ЦБ РФ сообщал, что проведет 1 марта аукцион РЕПО "тонкой настройки" и аукцион недельного РЕПО. В дальнейшем регулятор намерен вернуться к традиционным параметрам проведения операций по управлению ликвидностью.

Как уточнял регулятор, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 1 марта 2022 года аукцион РЕПО "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 2 марта 2022 года. Также в связи с формированием в банковском секторе структурного дефицита ликвидности Банк России проведет 1 марта аукцион на срок 1 неделя в форме аукциона РЕПО с исполнением первой части сделок 2 марта, второй части - 9 марта.

Отмечается, что аукционы РЕПО с датой проведения 1 марта будут проведены без установления лимита, все поступившие заявки при соблюдении иных требований, установленных по указанным операциям, будут удовлетворены в полном объеме.