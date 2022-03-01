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S&P понизило, поместило на пересмотр и приостановило рейтинги российских страховщиков

Агентство понизило рейтинги "Согаза" и " Ингосстраха" с "ВВВ" до "ВВВ-" и поместило их в список CreditWatch "негативный"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинги российских страховых компаний "Согаз", "Ингосстрах" до "ВВВ-", "Сбербанк Страхование" - до "BB+". Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Агентство понизило рейтинги "Согаза" и " Ингосстраха" с "ВВВ" до "ВВВ-" и поместило их в список CreditWatch "негативный" (рейтинг на пересмотре - прим. ТАСС). Рейтинг финансовой стабильности "Сбербанк страхования" понижен с "BBB-" до "BB+" и также помещен в CreditWatch с возможным понижением, отмечает S&P.

Кроме того, агентство поместило рейтинги АО "ВСК Страхование", ПАО СК "Энергогарант" , СК "Лексгарант", ОАО "Альфастрахование" , СК "РЕСО-Гарантия" и ее недействующей холдинговой компании (НОХК) Stanpeak Ltd. в список с возможным понижением. "Рейтинговые действия отражают наше мнение о повышенных геополитических и экономических рисках в России и последовали за понижением рейтинга и отрицательным размещением кредитного наблюдения для суверенных облигаций России 26 февраля 2022 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возросшие геополитические и экономические риски в России будут сказываться на кредитоспособности страховщиков. Негативные последствия CreditWatch указывают на вероятность дополнительных негативных рейтинговых действий в отношении всех российских страховщиков в течение следующих 90 дней.

Ранее, 26 февраля, S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ" до "ВВВ-". Операция России на Украине вызвала строгие международные санкции, в том числе в отношении значительной части банковской системы России, пояснили в S&P. По мнению агентства, объявленные санкции могут оказать существенное прямое и косвенное влияние на экономическую и внешнеторговую активность России, а также на ее финансовую стабильность.

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