Ozon заявил о возможном косвенном влиянии санкций на бизнес

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания Ozon заявила о возможном косвенном влиянии санкций на ее бизнес, однако в настоящее время компания не является объектом каких-либо рестрикций. Об этом говорится в заявлении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

24 февраля дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - ООО "Озон банк" - была включена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Список SDN) Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. OFAC включило "Озон банк" в Список SDN как организацию, "связанную с ОАО "Совкомбанк". Компания Ozon заявляла о намерении обратиться в OFAC с просьбой исключить Ozon Bank из списка SDN в связи с тем, что у компании больше нет связей с попавшим под санкции Совкомбанком.

"Наш бизнес может испытывать косвенное влияние санкций, наложенных США, ЕС или другими странами, особенно в случае, если они будут оказывать продолжительное воздействие на российскую экономику, что может существенным образом отразиться на активности на нашей площадке. Мы также можем столкнуться с более значимыми сложностями при привлечении капитала в будущем, и потенциально это может снизить объем наших инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что не могут гарантировать, что дальнейшая эскалация санкций или ситуации на Украине в более широком смысле не будет иметь более значимого эффекта для бизнеса, финансового состояния, результатов и операций Ozon.

Стабильность операционной деятельности

В настоящее время Ozon Holdings PLC не является объектом каких-либо санкций. Исходя из имеющейся на данный момент информации, менеджмент компании придерживается мнения, что прямое существенное негативное влияние санкций США, ЕС и других стран, недавно введенных в отношении России, на регулярные операции площадки и возможность компании вести бизнес, отсутствует, добавляется в материале.

"В основном наш бизнес ведет операции в России, более 95% нашего оборота (GMV включая услуги), приходятся на Российскую Федерацию. Свыше 90% наших покупателей и продавцов также находятся в России, и они сохраняют прежние возможности делать покупки и продавать товары через платформу Ozon в обычном режиме. Все ключевые IT-системы Ozon и инфраструктура функционируют в полном объеме. После введения санкций никаких перебоев ни в работе IT, ни в логистических процессах не наблюдалось", - подчеркивают в компании.

Транзакции на платформе Ozon происходят без каких-либо сбоев. Финансовое положение Ozon устойчиво, 80% денежных средств хранится в валюте, что позволяет хеджировать различного рода риски, также компания считает, что у нее достаточно рублевой ликвидности для поддержания текущей операционной деятельности.

"Мы имеем бесперебойный доступ к нашим денежным средствам, их эквивалентам и депозитам, преобладающая часть наших депозитов в настоящее время хранится в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года денежные средства компании, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты составляли 126 млрд рублей", - заключили там.

Ozon - одна из ведущих компаний в сфере электронной торговли в России.