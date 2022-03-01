InDriver сохранит рабочие места в РФ и Украине и выплатит материальную помощь сотрудникам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский агрегатор такси InDriver разработал меры по поддержке сотрудников из России и Украины. Компания сохранит рабочие места в этих странах и выплатит материальную помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания гарантирует сохранение рабочих мест в полном объеме. Более того, продолжается наем во всех 13 странах, где у компании есть офисы. Все сотрудники украинского офиса получат дополнительную материальную помощь в размере 3 месячных зарплат. Все сотрудники российского и украинского офиса получат дополнительные выплаты к зарплате в размере 20% в феврале и марте. В апреле будет принято дополнительное решение по ситуации", - говорится в сообщении.

InDriver рассматривает возможность открытия нового офиса в "нейтральной стране", сообщили в пресс-службе.

"Компания рассматривает возможность открытия нового офиса в нейтральной стране", - сообщили там.