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Санкции в отношении России
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НМТП исполнит обязательства перед клиентами, несмотря на введенные против компании санкции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) продолжает оказывать услуги всем клиентам в штатном режиме, все обязательства будут исполняться без ограничений, несмотря на включение компании в санкционный список ЕС. Об этом говорится в сообщении группы.

"В связи с появлением информации о введении Советом Европейского союза 25.02.2022 санкционных мер в отношении ряда российских юридических лиц, включая Новороссийский морской торговый порт, считаем необходимым сообщить, что ПАО "НМТП" продолжает оказание услуг всем клиентам в штатном режиме, все обязательства будут исполняться без ограничений", - сказали в группе.

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