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В центре Улан-Удэ реконструируют более 15,5 км сетей водопровода и канализации

Масштабные работы по обновлению начнутся в этом году

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Ремонт более 15,5 км сетей водопровода и канализации планируется провести в историческом центре Улан-Удэ в течение ближайших двух лет. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

"Общая протяженность строительства и реконструкции сетей водоснабжения в исторической части Улан-Удэ составит более 7,4 тыс. метров, а сетей канализации - более 8 тыс. метров. Кроме того, предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых водопроводных камер (322 шт.) и колодцев (19 шт.). На сетях канализации планируется построить одну новую и отремонтировать существующую канализационную насосную станцию", - сообщили в министерстве.

Масштабные работы по обновлению инженерной инфраструктуры в центре Улан-Удэ начнутся в этом году и продолжатся до 2024 года. Стоимость проекта - более 800 млн рублей, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

"Некоторым участкам инженерных сетей в центре города более 60 лет, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Поэтому ни один проект по строительству жилья, коммерческих, социальных и общественных объектов, например, планирующегося здания нашего театра "Байкал" без реконструкции существующих и строительства новых сетей в историческом центре Улан-Удэ невозможен".

Обновленные трассы водопроводных и канализационных сетей пройдут по улицам Смолина, Профсоюзная, Советская, Каландаришвили, Кирова, Куйбышева, Свердлова, Доржи Банзарова, Свободы, Шмидта, Набережная, Ленина, Коммунистическая, Соборная, Калинина, Фрунзе, Балтахинова. В работе будут использованы инженерные решения, материалы и оборудование, которые обеспечат безопасность, долговечность и экономическую эффективность обновленных сетей.

Ранее власти Бурятии разработали проект так называемого дальневосточного квартала - концепцию программы комплексной застройки исторического центра Улан-Удэ. "Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной жилой застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа современных жилых кварталов с комфортной городской средой.

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