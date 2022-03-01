МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Онлайн-продажи электроники и техники в феврале выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, средний чек вырос почти на 70%, говорится в исследовании аналитического сервиса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатываем более 50 млн кассовых чеков).

Эксперты "Чек Индекса" провели экспресс-обзор обезличенных агрегированных данных с более 1,1 млн онлайн-касс в России о покупках в категориях электроника и бытовая техника. Сравнение проводилось за недельные периоды 21-27 февраля и 14-20 февраля 2022 года, а также за 1-27 февраля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"В онлайне объем продаж в денежном выражении на неделе 21-27 февраля выше уровня прошлой недели на 24%. Аналогичный показатель год к году за неполный февраль - выше на 194%", - говорится в тексте исследования.

Средний чек покупки за период 21-27 февраля в онлайн-торговле составил 23,77 тыс. рублей, это на 17% выше, чем неделей ранее. В целом за неполный февраль средний чек составил 19,95 тыс. рублей, на 68% выше, чем в прошлом году.

В офлайн-рознице средний чек на неделе с 21 по 27 февраля составил 16,81 тыс. рубля, на 80% выше, чем неделей ранее. В целом за неполный февраль средний чек составил 15,97 тыс. рублей, на 54% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении за 21-27 февраля выше уровня прошлой недели на 44%. Аналогичный показатель год к году за неполный февраль оказался выше на 51%.

В топе покупок за прошлую неделю оказались смартфоны, ноутбуки и мониторы. Аналитики "Чек Индекса" фиксируют рост объема покупок электронных гаджетов среднего и высокого ценового сегментов, что отразилось на среднем чеке покупки. Объем оплаты наличными средствами в сегменте электроники и бытовой техники год к году в целом за февраль вырос на 9%, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что текущая динамика основывается на уже повышенном спросе в феврале 2021 года, что было связано с ростом деловой активности после снятия основных ограничительных мер из-за пандемии.