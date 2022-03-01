Корпорация МСП усилит контроль за соблюдением госкомпаниями квоты на закупки у МСП

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением квоты в 25% на закупки у малых и средних предприятий. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сегодня поручил "обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам", отметив, что это "нужно отдельно проконтролировать".

"Контроль соблюдения квоты осуществляется в ежедневном режиме, для этого используются сервисы Федерального казначейства. В 2022 году процедура оценки и мониторинга соответствия будет полностью автоматизирована, это позволит вести максимально оперативный и точный мониторинг ситуации на рынке корпоративных закупок", - сказал Исаевич, комментируя заявление премьер-министра.

Глава корпорации подчеркнул, что в 2022 году ожидаемый объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупнейших заказчиков составит 4,6 трлн рублей. "По итогам прошлого года впервые объем закупок превысил 4,3 трлн рублей, поставщиками стали более 120 тыс. малых и средних компаний, или более 80% от общего количества поставщиков в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - отметил Исаевич.

Он добавил, что Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными органами власти, а также во взаимодействии с крупнейшими заказчиками последовательно занимается расширением доступа малого и среднего бизнеса к закупкам.

С 1 января 2022 года квота по закупкам крупнейших компаний с госучастием увеличилась с 20% до 25%. По данным на 1 марта, объем закупок у представителей малого и среднего бизнеса со стороны 3 тыс. крупнейших заказчиков уже превысил 560 млрд рублей. Обеспечение квоты на закупки предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства.