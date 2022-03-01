Северная Осетия обеспечена запасом продовольствия более чем на месяц

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Северная Осетия обеспечена запасом продовольствия не менее чем на 36-39 дней, и он постоянно пополняется. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики во вторник.

"Мы встретились с руководителями федеральных и региональных торговых сетей, рынков. Запасов продовольствия в Северной Осетии достаточно, не менее чем на 36-39 дней, и они постоянно пополняются. Риска дефицита нет", - цитирует пресс-служба министра экономического развития региона Заура Кучиева.

На сегодняшний день поводов для ажиотажного спроса на товары первой необходимости нет, в пределах инфляционных процессов и динамика цен. В случае, если динамика валютного курса будет не в пользу рубля, то не исключено повышение стоимости импортной продукции. Доля импортного продовольствия в торговых сетях республики составляет 10-15%.

На территории Северной Осетии продолжает действовать соглашение о принятии мер по снижению и поддержанию стабильных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Согласно документу, в магазинах республиканских ретейлеров ряд основных продуктов питания продается без наценки. В перечне 12 наименований фиксированных ГОСТов.