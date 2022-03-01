Вылов минтая в Дальневосточном бассейне вырос на 16%

ТАСС, 1 марта. Вылов минтая в Дальневосточном бассейне к 1 марта составил 464,3 тыс. тонн, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из сообщения Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 1 марта 2022 года в Дальневосточном бассейне вылов минтая составил суммарно 464,3 тыс. тонн, что на 16% больше уровня 2021 года (на 65,2 тыс. тонн больше уровня 2021 года)", - говорится в сообщении.

В Охотском море вылов составил 415 тыс. тонн - на 19% больше уровня прошлого года, в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах - 314,3 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне было добыто - 99,8 тыс. тонн минтая.

Вылов тихоокеанской сельди достиг 66 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне - 61,7 тыс. тонн, добавили в ведомстве. Что касается вылова трески, то с начала года в Дальневосточном бассейне было добыто 26,1 тыс. тонн, из них в Западно-Беринговоморской зоне - 4,7 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне - 6 тыс. тонн, в Охотском море - 9,5 тыс. тонн. Промысел минтая в Охотском море ведут 98 судов, сельди и трески - по шесть судов, следует из сообщения.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников в портах составляет 71%. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом было отправлено 11,8 тыс. тонн рыбной продукции. Стоимость доставки железнодорожным транспортом из Владивостока в центральные регионы страны не изменилась и составляет 17-19 руб. за кг, добавили в Росрыболовстве.

Что касается вылова мойвы в Баренцевом море, то за две недели российские рыбаки добыли 9,3 тыс. тонн, что составляет 33% от национальной квоты России (27,8 тыс. тонн), следует из сообщения ведомства. Ранее, в период с 2019 по 2021 годы, промысел мойвы был закрыт в связи с низким состоянием запаса. Сейчас в экспедиции работают семь отечественных судов, сообщили в Росрыболовстве.