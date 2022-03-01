Мишустин утвердил состав правкомиссии по укреплению экономики России в условиях санкций

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Как ранее во вторник пояснил Мишустин, правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба, он лично ее возглавил. Заместителями председателя правительства на этом посту стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

В кабмине уточнили, что в состав комиссии вошли вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник главы государства Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, добавили в правительстве, в состав комиссии включены первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил Мишустин на совещании по повышению устойчивости российской экономики, с учетом постоянно нарастающих санкционных угроз правительство по поручениям президента за последние годы приняло целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях необходимо активизировать имеющиеся инструменты, заключил премьер.

О ситуации с санкциями

Как сообщалось 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в экономике из-за санкций Запада.

Глава государства 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.