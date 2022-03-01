МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/ Бывший заместитель премьер-министра, министр экономики и министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер вышел из совета директоров АФК "Система", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Этьен Шнайдер вышел из состава совета директоров АФК "Система" по собственному желанию. Мы благодарим господина Шнайдера за работу в совете директоров и его вклад в развитие корпорации", - отметили в пресс-службе.

Шнайдер вошел в совет в качестве независимого директора в июне 2020 года. Из иностранных представителей в совете корпорации остались член совета директоров индийской IT-компании Tata Consultancy Services и председатель наблюдательного совета Vodafone Украина Рон Зоммер, а также независимый директор и глава комитета по аудиту, финансам и рискам корпорации Роджер Маннингс.