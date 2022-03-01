Дефицит бюджета Брянской области на 2022 год увеличился более чем на 5 млрд рублей

ТАСС, 1 марта. Депутаты Брянской областной думы во вторник приняли во втором и окончательном чтении изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы на 2022 год увеличили на 1,8 млрд рублей, расходы - на 7 млрд рублей, дефицит бюджета - на 5,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С учетом поправок доходы областного бюджета на 2022 год составят 79,7 млрд рублей, расходы - 86,7 млрд рублей и дефицит - 7 млрд рублей (из них 5,2 млрд рублей - технический дефицит за счет остатков средств, 1,8 млрд рублей - утвержденный ранее дефицит на реализацию инфраструктурных проектов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы на 2022 год увеличиваются за счет безвозмездных поступлений, из которых более 1 млрд направят на модернизацию системы образования в школах, свыше 330 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Из увеличенных расходов 764 млн рублей направят на дорожный фонд, 699 млн рублей дополнительно выделят на программы по оказанию медпомощи, покупку оборудования и лекарств. "Предусмотрены средства на приобретение общественного транспорта и дорожной техники, 1,4 млрд рублей - на реализацию новых проектов с учетом удорожания стоимости, из них: более 700 млн рублей - на объекты спорта, 365 млн рублей - на объекты коммунальной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Бюджет Брянской области на 2022 год приняли в декабре 2021 года, планировалось, что доходы составят 77,8 млрд рублей, расходы - 79,6 млрд рублей. Дефицит ожидался на уровне 1,8 млрд рублей.