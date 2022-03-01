СМИ: Канада запретит российским кораблям заходить в свои порты

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение запретить заход в канадские порты и внутренние воды российским судам из-за ситуации на Украине. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV .

По его данным, это было решено на заседании кабинета министров, которое во вторник проходило в закрытом режиме. Эта мера вступит в силу на этой неделе, но точный день не уточняется.

По данным телеканала CTV, власти Канады также приняли решение отправить на Украину гуманитарную помощь на сумму 100 млн канадских долларов ($79 млн). В частности, на Украину будут отправлены продукты питания, вода и палатки для временного проживания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве