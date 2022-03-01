На Сахалине до конца 2024 года появятся один-два мусорных завода

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Один или два предприятия по обращению с бытовыми отходами появятся на Сахалине до конца 2024 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"РЭО продолжает переговоры с субъектами РФ о поддержке инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений. Во вторник подписали дорожную карту с руководством Сахалинской области. Все перспективные объекты планируется создать в регионе не позднее конца 2024 года, что позволит достичь показателей федерального проекта задолго до 2030 года. РЭО будет готов обеспечить финансирование на создание указанных объектов в рамках имеющихся полномочий. Речь идет о новой мере поддержки, которую правительство одобрило для РЭО в декабре прошлого года. Облигации, средства от размещения которых РЭО планирует направить на финансирование проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на Сахалине, могут быть верифицированы как "зеленые", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках дорожной карты будут определены земельные участки и характеристики будущих предприятий по обращению с отходами. Подготовительную работу планируется завершить в короткие сроки, чтобы не позднее октября 2022 года выйти на подписание концессионного соглашения, добавил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.