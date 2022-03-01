Белоусов 2 марта встретится с крупным бизнесом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в среду, 2 марта, встретится с крупным бизнесом - членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил ТАСС источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

По его словам, в четверг намечена встреча с членами "Деловой России".

Во встрече в среду примут участие, в частности, владелец ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, акционер и член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров, заместитель председателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев, глава "Газпромнефти" Александр Дюков, глава "Сибура" Дмитрий Конов, глава "Норникеля" Владимир Потанин, владелец группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, глава совета директоров "Еврохима" Игорь Нечаев, вице-президент "Лукойла" Андрей Кузяев, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

Часть участников примут участие во встрече в режиме видео-конференц-связи. Среди них глава "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель совета директоров АО "Объединенная металлургическая компания" Анатолий Седых.