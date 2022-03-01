Свыше 145 млн рублей выделили власти Адыгеи на ремонт улицы в республиканском центре

МАЙКОП, 1 марта. /ТАСС/. Свыше 145 млн рублей выделили власти Адыгеи на капитальный ремонт одной из главных улиц республиканской столицы и транспортной артерии всей республики - улицы Пролетарской. Об этом сообщил во вторник глава региона Мурат Кумпилов, который проинспектировал ход работ, приуроченных к 100-летию государственности Адыгеи.

В частности, на улице отремонтируют около 3 км дорожного полотна, заменят системы водоотведения с дороги, уложат 20 тыс. кв м тротуарной плитки, обустроят подходы к пешеходным переходам, нанесут новую дорожную разметку и заменят знаки. "Здесь должна получиться современная городская территория - с качественной транспортной сетью и прогулочной зоной, все должно быть удобно, безопасно, красиво и радовать жителей долгие годы", - сказал Кумпилов, напомнив, что на ремонт выделено из регионального дорожного фонда свыше 145 млн рублей.

Глава республики напомнил, что досрочная реализация нацпроекта позволяет властям увеличивать объемы работ, что является важным для дальнейшего развития дорожной сферы и сопутствующих отраслей экономики и туризма. "Результаты этой работы влияют на безопасность дорожного движения, создают комфортные условия проживания местных жителей", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы республики, в свою очередь, отметили, что в прошлом году регион выполнил все запланированные работы из этапа 2022 года, поэтому в этом году приступает к реализации планов работ из 2023 года. "Это 23 дорожных объекта общей протяженностью 58,3 км, на их ремонт предусмотрено почти 650 млн рублей, при этом существенная часть улично-дорожной сети будет отремонтирована в Майкопе - девять участков дорог общей протяженностью 11 км", - заключили в пресс-службе.