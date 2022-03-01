Отбор газа из европейских хранилищ в феврале стал самым низким за восемь лет

ТАСС, 1 марта. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы в феврале составил около 10,7 млрд куб. м. Это самый низкий показатель для данного месяца с 2014 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Такие невысокие показатели объясняются теплой погодой в Европе, рекордными поставками сжиженного природного газа в регион и высокой долей ветрогенерации в прошлом месяце.

Европейские ПХГ заполнены лишь на 28,99% - это на 10,68 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В них находится порядка 31 млрд куб. м газа - на 8,85 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Наименьшие показатели заполненности ПХГ сейчас у Австрии (17,27%), Хорватии (17,31%) и Бельгии (18,97%). Хранилища Германии наполнены на 28,77%, Франции - на 22,04%, Италии - на 37,82%, Нидерландов - на 21,11%, Болгарии - на 20,44%, Венгрии - на 23,5%, Польши - на 58,45% (она в последние 3 дня наращивает закачку в хранилища). При этом в последние несколько дней Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале, по данным GIE, утратили рекордный темп и стали вторыми для месяца в истории - 9,09 млрд куб. м. При этом стоит отметить, что GIE с 13 февраля перестал учитывать данные по ПХГ и терминалам приема СПГ в Великобритании - с их учетом показатель вполне может оказаться рекордным для февраля.

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 56% от максимума. Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 12% ниже средних значений за пятилетку. Как сообщалось ранее, поставки СПГ в Европу в январе 2022 года достигли максимума за все время наблюдений.