Министр финансов США и замглавы ЕК обсудили санкции в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник в телефонном разговоре с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом заявила о необходимости сотрудничества в вопросе дальнейших мер в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба американского Минфина.

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"Йеллен подтвердила поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины <...>. Министр выразила признательность за тесную координацию с ЕК, которая помогла ввести беспрецедентные санкции в отношении РФ, <...> и подчеркнула необходимость сотрудничества в вопросе дальнейших решительных мер", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.