FT: правительство Великобритании начало обсуждение перспектив отказа от газа из России

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Великобритания начала срочный анализ путей по снижению зависимости от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times .

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

По ее информации, этот вопрос министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг обсудил еще в минувшую пятницу с руководителями таких крупных британских энергетических компаний, как ScottishPower и Centrica, а также сетевого оператора National Grid.

Доля российского газа в структуре энергопотребления Великобритании составляет всего около 5-6%.

Во вторник глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Варшаве заявил, что Европа должна будет отказаться от нефти и газа из России, хотя такие меры будут болезненными. Он также подтвердил, что Запад "собирается принять больше санкций" в ответ на военную операцию России на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.