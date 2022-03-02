Постпреды стран ЕС одобрили отключение некоторых российских банков от SWIFT

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Постпреды стран ЕС одобрили отключение определенных российских банков от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Twitter французского представительства в ЕС.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Сегодня вечером в координации с нашими международными партнерами одобрены санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, а также запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в сообщении. Также отмечается, что постпреды стран ЕС одобрили запрет на вещание на территории ЕС телеканала RT и агентства Sputnik .

Эти меры будут опубликованы в "Официальном журнале ЕС", после чего вступят в силу.