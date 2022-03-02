Власти Уругвая исключили RT из стримингового сервиса

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Национальное управление телекоммуникаций Уругвая исключило телеканал RT с принадлежащего ему стримингового сервиса Vera TV. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Габриэль Гурмендес в Twitter.

"Мы только что дали указание немедленно остановить трансляцию российского канала RT на Vera TV", - написал он.

Гурмендес мотивировал решение тем, что уругвайские власти считают RT "каналом на службе пропаганды и оправдания военного вторжения России на Украину, которое осуждает Уругвай".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.