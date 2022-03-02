Власти Канады не исключили санкций против Романа Абрамовича

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Канадские власти не исключают введения экономических санкций в отношении бизнесмена Романа Абрамовича на фоне ситуации на Украине. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.

"Все варианты на столе", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, в связи с ситуацией на Украине Оттава в настоящее время изучает все вопросы, касающиеся связей Канады с российским бизнесом.

Абрамович владеет 28,64% голосующих акций фирмы Evraz, которая является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. Evraz работает в канадских нефтедобывающих провинциях Альберта и Саскачеван.