Индексы на биржах США потеряли до 1,8% к закрытию торгов

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись во вторник снижением ключевых индексов на 1,5 - 1,8% в связи с напряженностью ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 597,65 пункта (1,76%), до отметки 33 294,95 пункта. Индекс S&P 500 потерял 67,68 пункта (1,55%), опустившись до уровня 4 306,26 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 218,94 пункта (1,59%), до 13 532,46 пункта.

"На рынках в основном происходит продажа активов, поведение цен в действительности хуже, чем гласят ключевые индексы. Неопределенность вокруг России и Украины остается основной темой, до сих пор недостаточно ясности для того, чтобы биржи почувствовали себя комфортно", - приводит телекомпания CNBC мнение специалиста компании Vital Knowledge Адама Крисафулли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.