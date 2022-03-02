В США заявили о работе с союзниками над мобилизацией значительной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками над мобилизацией значительной международной помощи Украине. Об этом глава Минфина США Джанет Йеллен заявила во вторник по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7, посвященной ситуации вокруг Украины и санкциям против РФ.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Мы тесно работаем вместе с союзниками над мобилизацией значительной международной помощи Украине в условиях, когда страна сталкивается с существенными перебоями в экономике, атакой на свою независимость, а также гуманитарным кризисом", - говорится в распространенном письменном заявлении министра.

Отмечается, что Йеллен также провела разговор с министром финансов Украины Сергеем Марченко. "Соединенные Штаты всецело поддерживают Украину и продолжат стоять на стороне украинского народа в его борьбе за свою страну и наши общие демократические идеалы", - заявила глава Минфина США.

Давление на Россию

США и их партнеры, в том числе по Группе семи, готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на РФ, сообщила Йеллен.

"Мы продолжим тесно координировать наш ответ с партнерами по G7 и другими [странами], мы готовы оказывать дополнительное финансовое давление в случае необходимости", - говорится в письменном заявлении Йеллен.

Она также отметила, что США продолжают поддерживать отключение от SWIFT ключевых финансовых учреждений РФ. "Кроме того, мы созовем международную рабочую группу с участием наших министерств юстиции, чтобы заморозить и изъять активы ключевых представителей российской элиты, что нанесет финансовый ущерб влиятельным лицам, окружающим [президента РФ Владимира] Путина", - добавила американский министр.

При этом она выразила надежду на то, что уже введенные Западом санкции "подорвут способность" российских властей финансировать специальную военную операцию на Украине. "Наши коллективные усилия привели к тому, что крупнейшие финансовые и экономические центры действовали согласованно, чтобы перекрыть Владимиру Путину доступ к мировой экономике, в том числе к международному капиталу. Мы ожидаем, что эти усилия окажут деструктивное воздействие на экономику РФ и подорвут способность российского правительства финансировать вторжение", - продолжила Йеллен.