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На Чукотке более 30 предпринимателям возместят часть затрат на оборудование

На эти цели направится около 46 млн рублей

ТАСС, 2 марта. Более 30 субъектов малого и среднего предпринимательства на Чукотке получат из бюджета часть средств, затраченных на приобретение оборудования. Всего на эти цели будет выделено порядка 46 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Лилия Шадрина.

"Из 34 получателей поддержки есть предприниматели, которые занимаются транспортными услугами, работают в производственной, в строительной сфере, в общепите, оказывают туристические, коммунальные и медицинские услуги. Получатели поддержки осуществляют свою деятельность не только в Анадыре, но и других, в том числе самых удаленных, муниципальных районах округа", - сказала Шадрина.

Он уточнила, что в 2022 году предпринимателям за приобретенное оборудование для реализации проектов выплатят более 46 млн рублей, что почти на 5 млн больше, чем в прошлом году.

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РоссияЧукотский автономный округ
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