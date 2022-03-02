Guardian: RT могут исключить с британской спутниковой платформы Sky

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Российский телеканал RT может в течение суток быть исключен в Великобритании с цифровой спутниковой платформы Sky TV. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian .

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По ее информации, это может произойти даже несмотря на то, что британский медиарегулятор Ofcom пока не завершил расследования, начатого в отношении RT. Причиной возможного исчезновения телеканала с платформы газета называет введенные против него санкции Евросоюза. Издание уточняет, что Sky TV получает сигнал RT от спутникового оператора, расположенного в Люксембурге. Он же должен будет удалить телеканал после того, как согласованные в Брюсселе санкции вступят в силу. По данным The Guardian, это может произойти уже в ночь на среду.

Как говорится в статье, две другие популярные в Великобритании платформы телевизионного вещания - Freesat и Freeview - не смогли определенно заявить, сделает ли отключение RT на континенте недоступным телеканал и для их пользователей.

Ofcom сообщил в понедельник о проведении 15 новых расследований в отношении RT, который подозревается в нарушении требований регулятора о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на происходящее. Речь идет о 15 новостных выпусках RT, вышедших в эфир 27 февраля 2022 года и касавшихся событий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Великобритания ввела самые жесткие санкции в отношении России в истории, однако RT они пока не затронули.

Выступая в понедельник в парламенте Соединенного Королевства, глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказала опасение, что запрет вещания телеканала RT в стране приведет к прекращению работы Би-би-си в России.