Guardian: RT могут исключить с британской спутниковой платформы Sky

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Российский телеканал RT может в течение суток быть исключен в Великобритании с цифровой спутниковой платформы Sky TV. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.
По ее информации, это может произойти даже несмотря на то, что британский медиарегулятор Ofcom пока не завершил расследования, начатого в отношении RT. Причиной возможного исчезновения телеканала с платформы газета называет введенные против него санкции Евросоюза. Издание уточняет, что Sky TV получает сигнал RT от спутникового оператора, расположенного в Люксембурге. Он же должен будет удалить телеканал после того, как согласованные в Брюсселе санкции вступят в силу. По данным The Guardian, это может произойти уже в ночь на среду.
Как говорится в статье, две другие популярные в Великобритании платформы телевизионного вещания - Freesat и Freeview - не смогли определенно заявить, сделает ли отключение RT на континенте недоступным телеканал и для их пользователей.
Ofcom сообщил в понедельник о проведении 15 новых расследований в отношении RT, который подозревается в нарушении требований регулятора о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на происходящее. Речь идет о 15 новостных выпусках RT, вышедших в эфир 27 февраля 2022 года и касавшихся событий на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Великобритания ввела самые жесткие санкции в отношении России в истории, однако RT они пока не затронули.
Выступая в понедельник в парламенте Соединенного Королевства, глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказала опасение, что запрет вещания телеканала RT в стране приведет к прекращению работы Би-би-си в России.