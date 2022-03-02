Минэнерго США подтвердило, что высвободит 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США во вторник подтвердило, что высвободит 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе, американское ведомство планирует "опубликовать уведомление о продаже 30 млн баррелей нефти 2 марта".

В сообщении подчеркивается, что этот шаг станет "частью скоординированных со странами - членами Международного энергетического агентства (МЭА) действий по коллективному высвобождению первоначальных 60 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных запасов" в целях "устранения значительных перебоев на рынке и перебоев с поставками" в связи с ситуацией на Украине.

Ранее о решении стран - членов МЭА также сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Целью называлось снижение цен на нефть.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.